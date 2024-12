Empoli-Torino D’Aversa | Non possiamo sottovalutare l’avversario

Leggi su Corrieretoscano.it

: “Nonvenerdì 13 dicembre allo stadio Castellani dialle ore 20.45. Partita anticipo della sedicesima giornata di serie A diretta da Kevin Bonacina di Bergamo. Fabiano Preti di Mantova e Marco Ceccon di Lovere gli assistenti; Federico La Penna di Roma 1 il IV ufficiale; Ivano Pezzuto di Lecce il Var e Francesco Meraviglia di Pistoia l’Avar.di Robertoa quota 19 punti reduce dal blitz vincente 1-4 a Verona e dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia eliminando la Fiorentina.senza Pellegri, stagione finita per il giocatore dopo l’infortunio a Verona.di Paolo Vanoli a quota 16 punti.Vanoli: “Siamo consapevoli di giocare su un campo ostico, l’ultima vittoria del Toro aè del 2022 e anche le big hanno sempre sofferto: cerchiamo un’occasione per svoltare e una vittoria che meritiamo per riprendere totalmente fiducia”.