Oasport.it - Dove vedere in tv Civitanova-Al Ahly, Mondiale per club volley: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Alle ore 00.30 di sabato 14 dicembre si gioca-Al, incontro valido per la fase a gironi delper2024 dimaschile. A Uberlandia (Brasile) si completa la fase a gironi: dopo aver perso contro gli iraniani del Foolad Sirjan Iranian e aver reagito contro i brasiliani del Praiae, la Lube incrocerà la compagine egiziana. La terza forza della Superlega sfiderà i Campioni d’Africa, partendo con i favori del pronostico ma con l’obbligo di tenere gli occhi aperti.è obbligata a vincere per qualificarsi alla semifinale contro Trento, con una sconfitta verrebbe a sorpresa eliminata dal torneo. A trascinare i cucinieri verso la fase a eliminazione diretta e per continuare a inseguire la caccia allo scettro globale saranno l’opposto Adis Lagumdzija, gli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo, il palleggiatore Mattia Boninfante, il libero Fabio Balaso.