Lettera43.it - Da Stellantis agli aerei: Carlos Tavares pronto a investire nella portoghese Tap

Ci sarà la compagnia aereaTap nel futuro di, ma senza alcun ruolo esecutivo e da semplice azionista. Lo ha dichiarato lo stesso ex ceo di, che in un’intervista al settimanale Expresso ha parlato del possibile acquisto delle quote del vettore.ha dichiarato che «diversi amici sono venuti a chiedermi se volevo essere coinvolto in questo progetto». Ha poi sottolineato il «richiamo patriottico» della possibile operazione e spiegato che «l’importante è trovare la soluzione migliore per il Portogallo». Ciò nonostante, il manager non ha ancora parlato con il governo: «Non c’è nessuna comunicazione ufficiale». Ma, come spiegato da Milano Finanza, «è possibile» che una manifestazione di interesse possa essere già stata fatta.Carlo(Getty Images).