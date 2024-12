Inter-news.it - Chiesa, Slot spiega il poco spazio. Inter in ascolto per il calciomercato

Arneha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Fulham. Il tecnico del Liverpool hato anche i motivi delminutaggio per Federico, giocatore su cui restano posizionate le antenne dell’.DI RIENTRO – Dopo un lungo stop, Federicosi prepara a tornare a disposizione per il Liverpool. Nonostante ciò, il tecnico Arnefrena gli entusiasmi. Nella conferenza stampa di oggi, prima della sfida contro il Liverpool, ha infattito il motivo delminutaggio per il giocatore ex Juventus. Con l’che ascolta attentamente, anche per capire se sia possibile portare a Milano il giocatore nel mercato di gennaio, per poterlo avere a disposizione nella parte più importante della stagione.Federicoin: Arnei motivi del suo scarso impiegoMINUTAGGIO – Queste le parole di Arnesu Federico: «Penso che sarà disponibile, abbiamo ancora una sessione di allenamento per poter lavorare.