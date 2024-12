361magazine.com - Chiara Ferragni e Fedez sono legalmente separati: i dettagli

è ufficiale:e entro sei mesi divorzieranno. Arriva così la fine dell’era Ferragnez. Il tribunale di Milano ha siglato l’accordo per i due ex coniugi stabilendo isul patrimonio e sulla gestione dei bambini della ex coppia. I legali diattraverso un comunicato ufficiale hanno informato che il divorzio sarà pronunciato entro sei mesi. Intanto “il documento depositato a novembre ha sancito condizioni concordate che riguardano il patrimonio, la custodia e la gestione del tempo con i figli” riporta Donna Glamour. Si pone così fine a una delle storie d’amore più seguite d’Italia.Al di là della separazione, il cantante e l’imprenditrice digitale hanno trovato un equilibrio familiare per il bene dei loro figli, Leone e Vittoria.