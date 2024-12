Quotidiano.net - Chi è Viktoria Varga, l’ex moglie di Graziano Pellè

Si conclude l’ennesima favola d’amore tra due bellissimi e famosi, tra ricordi, strade che si dividono e nuovi capitoli tutti da scrivere. Da tempo(detta Viky), modella e influencer ungherese, e, ex calciatore italiano, non apparivano insieme, in pubblico e sui social. Tuttavia, all’inizio, il particolare non aveva destato particolari sospetti:, infatti, è noto per essere poco attivo online. L’ultimo suo post risaliva a dicembre 2022: un’immagine natalizia di coppia. Solo da poco è arrivato l’annuncio della separazione tra i due. Un fulmine a ciel sereno per i loro fan. Annuncio social “Anche se, come sapete, non parlo spesso della mia vita privata, ritengo giusto comunicarvi cheed io abbiamo deciso di separarci” ha scritto l’influencer e modella ungherese in una storia su Instagram.