Iodonna.it - Carolina Herrera promuove la creatività delle giovani donne in collaborazione con NABA

Lae il senso estetico unicoragazze, unito al supporto di un brand internazionale che da sempre sostiene le, e, Nuova Accademia di Belle Arti che rappresenta una garanzia di qualità nel panorama dell’insegnamento italiano danno vita a un progetto per celebrare lafemminile., brand newyorkese fondato nel 1981,incon, la più grande Accademia di Belle Arti italiana e fra le 100 migliori università al mondo nel QS World University Rankings® by Subject Art&Design, una nuova iniziativa: due Premi di Studio destinati alle studentesse e agli iscritti che, pur non identificandosi nel genere assegnato alla nascita, si riconoscono comee hanno attivato la Carriera Alias presso l’Accademia. Le beneficiarie sono state selezionate tra le iscritte al terzo anno dei Trienni, sia in lingua italiana che inglese, per l’anno accademico 2024/2025.