Quifinanza.it - Borse non soddisfatte dalla politica ancora troppo restrittiva della BCE

Leggi su Quifinanza.it

Settimana cautamente positiva per le principalieuropee, con la riunioneBCE che ha catalizzato l’attenzione degli investitori. La banca di Francoforte ha tagliato di 25 punti base il costo del denaro, come nelle aspettative degli analisti. Lamonetariabanca di Francoforte rimanecon approccio data dependent. “Siamo attualmente restrittivi”, ha ribadito la presidentebanca centrale europea, Christine Lagarde, nella consueta conferenza stampa post decisione, aggiungendo che “per definire l’orientamento dimonetaria adeguato, seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione”.Lo scenario macroeconomicoI numeri sull’inflazione negli Stati Uniti, pubblicati in settimana, sono stati fondamentali in vistaprossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 17-18 dicembre, ma gli ultimi dati e i recenti commenti dei responsabili politici suggeriscono che la banca centrale statunitense rimane sulla strada del ritorno alla neutralitàmonetaria.