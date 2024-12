Davidemaggio.it - Bake Off 12: chi sarà il vincitore?

© US Warner Bros. DiscoveryFinale perOff Italia – Dolci in forno. Stasera alle 21:30 su Real Time ultimo appuntamento con la dodicesima edizione. Al cospetto di Benedetta Parodi, la giuria composta da Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, e il superospite fisso della prova tecnica, il Maestro Pasticcere Iginio Massari, osserveranno per l’ultima volta i concorrenti all’opera per poi assegnare il titolo diMiglior pasticcere amatoriale d’Italia sempre nella cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).Off 12: i finalistiA contendersi il titolo saranno:©Us Warner Bros. DiscoveryClaudio (28 – Porto Potenza Picena, MC) è un tecnico formulatore di vernici, fan sfegatato della Roma, sommelier e motociclista. Sebbene il suo lavoro lo soddisfi, ama la pasticceria di cui è appassionato fin da piccolo, passione che è poi cresciuta con l’amore per la sua fidanzata, Arianna, molto golosa.