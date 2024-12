Riminitoday.it - Approvato il progetto di promozione della mobilità ciclabile

Andare in ufficio in bicicletta, e ricevere un premio economico per farlo. Oppure parcheggiare al Bike Park con delle agevolazioni. Prosegue Bike to work, l’iniziativa messa in campo dal Comune di Rimini, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere la