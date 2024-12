Quotidiano.net - Andrea Di Luigi protagonista nel noir psicologico 'Il corpo' di Giuseppe Alfieri

Di film all’attivo ne ha due, e l’ultimo, Il(regia di), è uscito nelle sale cinematografiche il 28 novembre. EppureDi, 29enne di Ascoli Piceno con una grande passione per il cinema e la batteria, tradisce l’emozione misurata di chi è consapevole del proprio valore pur essendo all’alba della sua carriera di attore. Anche perché ha già avuto l’opportunità di lavorare con un mostro sacro come Ozpetek, che in Nuovo Olimpo ha raccontato la storia d’amore tra due uomini, Pietro ed Enea (a Diè stato assegnato il ruolo di Pietro). Ora gli tocca vestire i panni di Bruno Forlan, giovane ricercatore universitario che nella pellicola di, remake dell’omonimo film spagnolo diretto nel 2012 da Oriol Paulo e che vanta nel cast attori del calibro di Claudia Gerini eBattiston, si trova invischiato in un intrigo che lo tocca da vicino.