Lanotiziagiornale.it - “Alzare i salari, abbassare le armi”: dallo sciopero avviso al governo

Dopo i medici e gli infermieri, dopo la Cgil e la Uil, è arrivato logenerale indetto dall’Usb. Un’altra mobilitazione che conferma il grave disagio economico e sociale che serpeggia nel Paese. E la protesta nei trasporti, che prima ha visto la precettazione da parte del ministro Matteo Salvini e poi la bocciatura dell’ordinanza da parte del Tar del Lazio, con il risultato che l’astensione è rimasta di 24 ore, ha visto adesioni che non hanno comunque bloccato il Paese.L’attacco al diritto didi SalviniMa di fronte “all’ennesimo venerdì” di, che ha visto manifestazioni in diverse città, con incidenti al corteo degli studenti a Torino, il vicepremier ne approfitta: ancora un venerdì “caratterizzato, non solo da caos e disagi, ma soprattutto da violenze, scontri e danneggiamenti a beni pubblici e privati.