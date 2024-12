Quifinanza.it - Unipol dice basta allo smart working, dal 2025 (quasi) tutti in ufficio

Leggi su Quifinanza.it

Lodoveva rappresentare la nuova realtà all’interno di numerose aziende italiane. La verità, però, è che molti passi indietro sono stati compiuti su questo fronte. Lo dimostra la decisione di, che pone fine alla sperimentazione del lavoro da remoto, limitato ai call center. Dalsi torna dunque in, anche se con l’opzione della settimana corta.Stopnelha inviato una comunicazione ai propri lavoratori, evidenziando un aspetto cardine del “piano industriale-2027”. Si tratta di un nuovo modello organizzativo, definitivo innovativo. Attenzione rivolta alla settimana corta ma in. Il lavoro da remoto è stato inteso come una sperimentazione e nient’altro, dunque.Il confronto con le sigle sindacali ha generato un certo stupore.