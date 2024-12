Truffa dell’università fantasma ‘Jean Monnet’ | sequestrati oltre 35 milioni di euro 800 gli studenti coinvolti

Scuolalink.it - Truffa dell’università fantasma ‘Jean Monnet’: sequestrati oltre 3,5 milioni di euro, 800 gli studenti coinvolti

Leggi su Scuolalink.it

Una maxilegata al Dipartimento di Studipei «Jean Monnet», che ha coinvolto800in tutta Italia, è stata smascherata dalla procura di Palermo. L’università, gestita dalla fondazione Zakladapa, operava con sedi in Bosnia e Lugano e offriva corsi di laurea e specializzazioni in professioni sanitarie, vendendo titoli di studio non riconosciuti dal Ministero. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro di3,5di, frutto delle rette pagate daglie mai dichiarate al fisco italiano. Corsi non riconosciuti dal Mur con rette annuali fino a 26.000L’indagine ha rivelato che la fondazione Zakladapa incassava rette annuali che variavano tra i 3.500 e i 26.000, promettendo lauree in medicina, veterinaria e altre professioni sanitarie, senza alcun valore legale in Italia.