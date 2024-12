Ilrestodelcarlino.it - Tribunale, Cirillo è ai saluti. Ipotesi Agostini per la presidenza

E’ iniziata la corsa per la nomina del nuovo presidente deldi Ascoli. L’attuale presidente Luigista infatti terminando il mandato assunto otto anni fa, con la nomina che avvenne a novembre del 2016. Oltre ai problemi della ricostruzione post terremoto che hanno riguardato anche la giustizia con diversi processi che sono ancora in corso,ha soprattutto dovuto gestire l’emergenza Covid che ha condizionato in maniera significativa l’attività giudiziaria, oltre che le non poche richieste di trasferimento di giudici. Con cinque voti su cinque,è stato nominato all’unanimità dal Consiglio Superiore della Magistratura quale nuovo presidente deldi Pescara, lasciando dunque vacante l’incarico al vertice deldi Ascoli. La nomina diè in attesa della ratifica del Plenum, ma si tratta di una pura formalità.