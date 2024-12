Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee. Fonseca, l’outing di un uomo onesto: 7. La Juve (8) certifica l’addio al City di Pep: 4

Lantus ha portato la crisi del Manchesterin Italia, Atalanta-Real Madrid spot del calcio, l’orgoglio del Bologna, lo sfogo di Paulononostante il 2-1 del Milan sulla Stella Rossa: la sesta giornata dici ha portato in dote queste storie. Cin cin a Liverpool (promosso) e Barcellona (quasi): sono le prime qualificate agli ottavi.IN8NTUSPer qualità dell’avversario – nonostante la crisi del-, per applicazione e per capacità di soffrire nei momenti più caldi, lantus regala la miglior prestazione della stagione. Segna due gol e non incassa nulla, grazie anche a una paratona di Di Gregorio su Haaland. Gatti magnifico sul norvegese, bravo Locatelli in cabina di regia, inesauribile il piccolo Conceiçao. Motta ok anche nei cambi: McKennie entra e firma il 2-0 in sforbiciata.