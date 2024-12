Oasport.it - Sollevamento pesi, Corea del Nord e Kazakistan si spartiscono gli ori nel day-7 dei Mondiali

Si è appena conclusa la settima giornata di gara dei Campionatidi2024, in corso di svolgimento a Manama (in Bahrein) fino a domenica 15 dicembre, valevole come ultimo grande evento della stagione internazionale e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.Il programma odierno prevedeva l’assegnazione di due titoli iridati in categorie di peso che non erano presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024.in trionfo nei -96 kg maschili con Nurgissa Adiletuly, che si è imposto al termine di una competizione estremamente equilibrata vincendo l’oro di totale con 388 kg davanti al georgiano Revas Davitadze (argento con 387 kg) e all’iraniano Ali Alipour (bronzo con 387 kg).Prosegue il dominio delladel, che ha centrato il nono titolo assoluto della manifestazione grazie a Song Kuk Hyang, che ha giganteggiato nei -76 kg femminili con 264 kg di totale (116+148).