Siria: liberato il reporter americano Austin Tice, rapito 12 anni fa dai militari di Assad

È statoa Damasco, giornalistadalle forze del regime di Bashar al-nel 2012. Lo riferisce Al Jazeera, mentre sui social circolano foto e video diappenada un gruppo di civili in una prigione alla periferia di Damasco. La famiglia non ha ancora confermato che la persona vista nelle immagini sia davvero il.BREAKINGThe missing American journalistBennetthas been found barefoot after being freed by revolutionaries from’s prisons. They treated and fed him, and they now want his family to know he’s alive. pic.twitter.com/3DwoesDX2g— Warfare Analysis (@warfareanalysis) December 12, 2024era scomparso nel nulla al culmine della guerra civilena, oggi 43enne, era scomparso nei pressi di un posto di blocco a Darayya, a ovest di Damasco, al culmine della guerra civilena il 13 agosto 2012: giornalista freelance, copriva le notizia dallaper (tra gli altri) Washington Post e Cbs.