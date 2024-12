Isaechia.it - Pomeriggio 5, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina a Stefania Orlando (e sembra proprio uno spoiler!)

Lo scorso martedì 10 dicembre,è stata tra gli ospiti di5, condotto da Myrta Merlino e durante lo spazio dedicato al Grande Fratello, l’ex Vippona ha parlato non solo di ciò che è accaduto di recente all’interno della Casa, ma anche del comportamento dell’opinionista, cheha definito come “maestrina”, soprattutto in merito a quanto accaduto nell’ultima puntata del reality tra Shaila Gatta e sua madre Luisa (QUI per leggere cosa è successo):Un po’ maestrina. Non sono d’accordo sulle critiche che ha fatto alla mamma di Shaila. Lei è andata a gamba tesa sulla madre di Shaila, che non ha fatto altro che fare la mamma. Questa donna ha visto la figlia in difficoltà, è andata lì e ha fatto la mamma. Non ci trovonulla di male, anzi, io le avrei dato una lode a questa madre e invece è stata bacchettata in diretta.