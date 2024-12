Lapresse.it - Piazza Fontana, Sala: “Ambrogino d’oro a Licia Pinelli atto di rispetto”

“Ho deciso e ho condiviso con l’Anpi e con le figlie Silvia e Claudia di assegnare ala più alta onorificenza cittadina, l’attribuzione dell’alla memoria”. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Beppe, nel suo intervento alle celebrazioni per i 55 anni della strage di. “E’ undi– ha spiegato– per il suo impegno civile ma è anche un ringraziamento a lei e alla sua famiglia per la fermezza e la lucidità con cui hanno trasformato il dolore per la morte di Pino – la 18esima vittima di– in una battaglia di dignità e di pace, per la verità e per la giustizia”., moglie del ferroviere anarchico ingiustamente accusato della bomba del 1969 alla Banca nazionale dell’Agricoltura e morto tre giorni dopo precipitando da una finestra della questura di Milano, si è spenta l’11 novembre scorso.