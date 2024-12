Corrieretoscano.it - Pianese, rescissione con mister Prosperi. Il nuovo tecnico è Alessandro Formisano

PIANCASTAGNAIO – Nonostante sia una neopromossa, nonostante l’ottima posizione in classifica, alla dirigenza dellagli ultimi risultati negativi non sono piaciuti.Ed è stato subito cambio della guardia in casa. Dall’11 dicembre Fabionon è più l’allenatore. È stata infatti formalizzata la risoluzione consensuale con l’allenatore e con il suo suo staff, composto dal vice allenatore Umberto Di Giacomo e dal preparatore atletico Emanuele Vassalli.“Ale al suo staff – la formula di rito – protagonisti della cavalcata che ha riportato le zebrette tra i professionisti con la vittoria del campionato di serie D, la società formula i ringraziamenti per l’impegno profuso in questo anno e mezzo e augura loro le migliori fortune per il prosieguo di carriera”.All’indomani l’annuncio del