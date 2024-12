Ilgiorno.it - Museo del Tessile. Torna la mostra di moto storiche

Leggi su Ilgiorno.it

e solidarietà viaggiano insieme con ilclub Bustese che dà appuntamento sabato 14 e domenica 15 dicembre, nelle le sale gemelle deldelper la tradizionaledi, iniziativa natalizia che sempre ha finalità benefiche con la raccolta di fondi per associazioni attive nel territorio. Nel finesettimana protagonisti dell’evento dal titolo “Cinquantini.. due ruote in libertà”, una settantina di cinquantini, il due ruoterizzato per intere generazioni sinonimo di libertà e oggi guardati con nostalgia, pensando alla gioventù. Ini vari modelli delle diverse marche, sportivi, da cross, da turismo, per raccontare la loro evoluzione tecnica e stilistica, dagli anni cinquanta, che è anche storia italiana. Non mancherannopiù moderne, esposte dai concessionari della zona e auto d’epoca del Gams.