Meta ha donato un milione di dollari al fondo per l'insediamento di Trump

, la società di Mark Zuckerberg proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, haundialperdel presidente eletto degli Stati Uniti Donald(che nel frattempo ha invitato Xi Jinping) La donazione, confermata dall’azienda, rappresenta una deviazione dalle pratiche passate di Zuckerberg e segnala la volontà di stringere relazioni non conflittuali con The Donald, che durante la campagna elettorale aveva minacciato di punirlo se avesse cercato di influenzare il voto ai suoi danni.Mark Zuckerberg (Getty Images).I rappresentanti dell’azienda, secondo una fonte del Wall Street Journal, hanno informato ildi voler fare una donazione a novembre, quando Zuckerberg è stato invitato a cena nella residenza dia Mar-a-Lago, in Florida.