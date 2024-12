Panorama.it - Matthieu Blazy lascia Bottega Veneta. Sarà lui il nuovo direttore creativo di Chanel?

Tutto confermato.e al suo posto arriva Louise Trotter, che a gennaio concluderà il suo incarico come direttrice creativa di Carven., alla guida didal 2021, ha trasformato il brand in un autentico oggetto di culto, espandendone l’identità oltre la moda con progetti che hanno celebrato il design e la cultura visiva. Tra le sue iniziative più significative, le installazioni durante il Fuorisalone e la collaborazione con Flos, che hanno rafforzato il legame trae il mondo del design contemporaneo.L’arrivo di Louise Trotter segna una nuova era per la maison italiana. Dopo aver rilanciato Carven con una visione fresca e moderna, la stilista britannica è pronta a portare la sua estetica elegante e distintiva in una delle case di moda più iconiche del lusso italiano.