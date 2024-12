Dilei.it - Madeleine di Svezia indossa per la prima volta la tiara napoleonica alla cena dei Nobel

Leggi su Dilei.it

diincantareale organizzata in onore dei vincitori dei, il celebre evento che unisce tradizione, eleganza e simbolismo. Per questa occasione speciale, la principessa hato per lala celebrein acciaio tagliato, un gioiello storico che ha catturato l’attenzione di tutti.di: Una presenza regale che illumina StoccolmaLa principessadi, accompagnata dal marito Christopher O’Neill, è apparsa radiosa durante il King’s Dinner al Palazzo Reale di Stoccolma, l’11 dicembre 2024. Per questa suapartecipazione all’evento dopo diversi anni, la principessa ha scelto di sorprendere il pubblico con un look regale e un accessorio che racconta una storia unica.La, cheha sfoggiato per la, è un gioiello dal fascino straordinario, simbolo di tradizione e storia della casa reale svedese.