Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti argento e record europeo nei 200 farfalla! Curtis in finale nei 50 dorsoi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI E ITALIANI IN GARA OGGI19.14: Questi i finalisti dei 100 misti:19.13: Ancora Austria con Giglee che con 51”30 fa segnare il miglior tempo, secondo Coll Marti in 51”50, terzo Pumputis19.11: Questi i protagonisti della seconda semidei 100 misti:1 BRANNKARR Ronny FIN 11 JUL 2002 52.912 GIGLER Heiko AUT 17 JUN 1996 52.263 PUMPUTIS Caio BRA 8 JAN 1999 51.814 MILJENIC Nikola CRO 19 MAY 1998 51.325 COLL MARTI Carles ESP 15 OCT 2001 51.706 SAKA Berke TUR 9 JUL 2003 52.237 COELHO SANTOS Leonardo BRA 10 APR 1995 52.438 NAUMENKO Vadym UKR 23 JAN 2003 53.0719.08: Lo svizzero Ponti domina la prima semie fa segnare il nuovodei campionati 5043, secondo l’austriaco Reitshammer con 51”33, terzo Andrews con 51”9119.