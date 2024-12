Ilrestodelcarlino.it - Le big più performanti e dinamiche. Acquisizioni e sinergie come leve

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e Giovanni Martinasco Le chiamiamo curriculabili e sono le aziende Top500 con almeno 50 milioni di euro di fatturato e 100 dipendenti, con risultati notevolmente positivi (in utile, con un EBITDA margin di almeno il 10% e un rapporto utile/ricavi almeno pari al 3%) e che nel 2023 hanno incrementato maggiormente il loro organico in valore assoluto rispetto all’anno precedente. Si tratta di impreseche crescono sia per linee interne che esterne, alcune delle quali (6 su 20) erano già presenti all’interno della nostra speciale classifica nell’edizione dello scorso anno. Sono realtà che operano in settori fra loro differenti, ma capaci di crescere in maniera organica e per, ponendo particolare enfasi sulla valorizzazione del capitale umano. Quasi la metà di esse (9 su 20) operano nei settori dell’eccellenza bolognese, ovvero della meccanica e delle macchine automatiche.