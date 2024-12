Ilfoglio.it - L'andirivieni di Alice fa tingere di giallo Un posto al sole

Che con il ritorno disi sarebbe aperto un nuovo capitolo in Upas lo avevamo capito. Ma non pensavamo si trattasse di un nuovo. La ragazza fa avanti e indietro da Londra, e stranamente a essere preoccupato per lei è più Roberto che Marina. Anche se ignora Filippo dopo averlo licenziato. Diciamo che il senso paterno di Ferri è sempre stato ballerino. Comunque, la ragazza riprende a frequentare il piccolo dei rampolli Gagliotti e mentre Roberto la cerca lei è in discoteca. Ma all’uscita trova una bella sorpresa: un gruppo di bulli la importuna malamente insieme al ragazzo. Rossella invece è atterrata in Spagna con Nunzio. Il papà, dopo averla praticamente rimessa tra le braccia del ragazzo, ora si preoccupa degli studi della figlia. Le più sagge sono Viola e Rosa, che spingono Damiano e Nicotera a trovare la strada per provare l’innocenza di Pasquale nell’aggressione al parroco.