Linkiesta.it - La Polonia può guidare le truppe europee in caso di negoziati di pace in Ucraina

Leggi su Linkiesta.it

L’Europa non starà a guardare mentre Donald Trump si vanta di poter arrivare facilmente a un negoziato ditra Russia e. Se deve esserci un cessate il fuoco, allora l’Europa deve avere un ruolo. È per questo che oggi il presidente francese Emmanuel Macron vola inper incontrare Donald Tusk. A Varsavia si parlerà soprattutto dell’invio di una forza di peacekeeping inindi negoziato.Il piano di Macron era stato anticipato martedì dal quotidiano polacco Rzeczpospolita, poi confermato da diverse fonti. Si parla di un contingente europeo di circa quarantamila soldati lungo tutta la linea del fronte. Un modo per garantire protezione all’indipendentemente dall’ingresso nella Nato, che al momento sembra una soluzione piuttosto distante nel tempo – sicuramente troppo distante se davvero, come dice, Trump troverà un accordo entro ventiquattro ore dal suo insediamento (anche se in pochi ci credono).