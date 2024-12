Corrieretoscano.it - La fuga in autostrada dei tre rapinatori finisce contro il guard rail: tre in manette

LUCCA – Prima lo scippo a Lucca, poi la folleinconclusaunnelle vicinanze di Parma. La Polizia, al termine di un lungo inseguimento intra Lucca e Parma, ha arrestato tre cittadini centro e sudamericani di 20, 22 e 27 anni ritenuti responsabili di rapina impropria, avvenuta nel parcheggio di un supermercato, ai danni di un’anziana signora di 77 anni.Le volanti della Questura di Lucca e le pattuglie della polizia stradale di Pontremoli e Berceto hanno tratto in arresto un ventenne cubano, un ventiduenne peruviano e un ventisettenne ecuadoregno al termine di un lungo inseguimento iniziato dal parcheggio di un noto supermercato del quartiere San Concordio di Lucca, dove gli arrestati hanno dapprima perpetrato un furto con la tecnica di distrarre la vittima segnalandole delle monetine per terra, per poi spintonare per terra la donna di 77 anni che, accorgendosi del furto della borsa dal sedile lato passeggero, aveva provato a riappropriarsi del maltolto.