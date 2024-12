Cultweb.it - La dura verità, come finisce la commedia del 2009 con protagonista Katherine Heigl

Lasi conclude con Abby e Mike a un festival di mongolfiere, che dopo una furibonda lite in seguito alle dimissioni dell’uomo dall’emittente televisiva, si dichiarano amore reciproco. Dando inizio ufficialmente alla loro relazione.Abby Richter () è la produttrice di uno show televisivo californiano, che dopo l’ennesimo e fallimentare appuntamento, osserva in televisione il programma locale condotto da Mike Chadway (Gerard Butler), La. Spinta a telefonare per discutere in diretta con l’uomo sul suo cinismo in merito alle relazioni amorose, scopre in seguito che il conduttore è stato ingaggiato per affiancarla nel suo stesso programma. Inizialmente scettici, i due costruiranno progressivamente un’amicizia disinvolta, cosa che aiuta la donna a migliorare il suo rapporto con gli uomini.