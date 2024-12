La bambina morta per gli gnocchi e l’allergia al frumento | Anche un piatto di pasta può essere fatale ma attenzione ai segnali preventivi molto difficile che non ci siano stati

Leggi su Open.online

Undial ristorante, poi lo shock anafilattico. La tragedia di Martina, ladi 9 anni deceduta a Roma ha suscitato non pochi timori sui rischi associati alle allergie al, associando la reazione severaai casi di celiachia, oltre 600mila in tutta Italia. In attesa che le indagini accertino in modo definitivo la correlazione tra il decesso dellae l’ingestione deldi, le domande sulle allergie alimentari si moltiplicano. La dottoressa Enza D’Auria responsabile della Struttura semplice di Allergologia pediatrica all’Ospedale dei Bambini “Buzzi” di Milano spiega a Open quali sono i reali rischi. Dottoressa D’Auria, che cos’è intantoal? Un sinonimo di celiachia o è necessario fare differenze?«Occorre senza dubbio fare le dovute distinzioni.