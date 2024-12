Quotidiano.net - Inflazione verso 2%, Bce abbandona intonazione restrittiva

La Bce ritocca le sue stime d', portandole al 2,4% nel 2024 (da 2,5% di settembre), al 2,1% nel 2025 (da 2,2%) e mantenendo l'1,9% per il 2026. La stima sul 2027 è 2,1%. Un quadro che porta la Bce a dichiarare - in una nota - che "il processo disinflazionistico è ben avviato" e adre la formula, adottata fino a ottobre, secondo cui "manterrà i tassi di riferimento su livelli sufficientemente restrittivi". Non c'è l'orientamento - auspicato da alcuni - sulle prossime mosse, dove la Bce continuerà con un "approccio guidato dai dati".