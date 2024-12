Lanazione.it - Ha aperto i battenti “Eurospin”, prosegue l’opera di rivitalizzazione dell’area “ex Cose di lana”

Arezzo, 12 dicembre 2024 - Il percorso di riqualificazioneex “di” raggiunge un nuovo importante obiettivo con l’inaugurazione questa mattina del nuovo punto vendita “” di Sansepolcro, alla cui cerimonia di taglio del nastro della struttura sono intervenuti gli amministratori di Palazzo delle Laudi. “Con questa inaugurazione” ha commentato il sindaco Fabrizio Innocenti “di rigenerazione di un’ampia area che lamentava diversi problemi. Il marchio che comincia oggi il suo lavoro si aggiunge ad altri già operativi sul posto e si propongono come valore aggiunto per l’intera comunità anche per la presenza di attività di respiro internazionale. Proseguiremo neliniziata verso il completamento di un progetto che ridisegna completamente il volto di una parte della città in condizioni sin qui critiche”.