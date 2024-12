Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Lask: i viola a caccia della qualificazione. Orario e dove vedere la partita

Firenze, 12 dicembre 2024 – La vittoria col brivido dell’ultima giornata contro il Pafos è stata fondamentale per alimentare le speranze di chiudere tra le prime otto in classifica. Per questo, oggi diventa fondamentale sconfiggere ile restare nel gruppo di testa, che permetterebbe aidi accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare per il turno di. In conferenza stampa, Palladino ha ribadito la determinazione sia sua che dei suoi giocatori nel portare a casa i 3 punti per finire tra le prime otto, ammonendo i suoi a non commettere disattenzioni o a sottovalutare troppo la. Il, infatti, si trova al trentaduesimo posto nella maxi-classificaConference League, con appena 2 punti conquistati, ma le insidie sono dietro l’angolo, e Palladino non vuole assolutamente commettere altri passi falsi dopo il k.