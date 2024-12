Ilgiorno.it - Como, paga una bottiglia di vino e nasconde il resto della spesa

, 12 dicembre 2024 – A consegnarlo alla polizia, sono stati gli addetti alla sicurezza del supermercato di Monte Olimpino, dove l’uomo, un comasco di 55 anni, aveva appenato una confezione dirosso. Ma quando è uscito, ha fatto scattare il sistema antitaccheggio, scoprendo così cheva addosso altra merce del supermercato, nonta. Attraverso la centrale operativa, è stato chiesto l’intervento di una pattuglia. Controllato e perquisito dagli agentiSquadra Volante, è stato trovato in possesso anche di un coltellino svizzero con una lama lunga dieci centimetri, che è stato poi sequestrato. E’ stato quindi arrestato per furto aggravato e processato per direttissimo questa mattina. L’udienza è stata rinviata a gennaio, lui scarcerato.