Civitanovese le trattative Tutti in fila per Ruggeri

È sempre più forte l’interesse dei vari club di Eccellenza sul centrocampista rossoblù Federico. Il Chiesanuova è in pole, però ci sono anche Monturano e Montegranaro mentre dalla Promozione si era fatta viva l’Aurora Treia. Finora il giocatore ha avuto spazi molto esigui e se il club rivierasco dovesse tesserare anche il centrocampista under Bordin e il difensore Iulitti, la concorrenza aumenterebbe perdoc e classe 2002,ha effettuato solo una gara da titolare, poi qualche lauta comparsa nei minuti finali. La volontà sarebbe quella di trattenerlo, ma non sarà semplicissimo.è allada due stagioni ed in campo ha dimostrato di poter interpretare il ruolo di mediano e quello di difensore centrale. Dando uno sguardo alle principalidella serie D, La Fermana si è assicurata le prestazioni di Mattia D’Agostino dal San Marino, ha rescisso il contratto del maltese Kian Leonardi.