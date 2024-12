Ilrestodelcarlino.it - Casale: "Ci è mancato solo il gol". La carica di Holm: "Noi in crescita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mercato sta arrivando. A dirlo Italiano, che ha sottolineato come il Bologna abbia ora un’identità a prescindere da chi giochi. A raccontarlo, in primis, la gara con il Benfica, doveconferma le uscite delle ultime gare anche da terzino adattato,offre una prestazione di livello e senza sbavature e Iling parte forte e poi si sbatte quando il Benfica cresce e mette i rossoblù all’angolo, trovando un’ultima sgasata nel finale che purtroppo non produce tiri o la rete sperata. "Ma prestazioni simili sono tanta roba: sul campo e in chiave fiducia". Parola di Nicolò, che poi insiste: "Prestazioni del genere contro grandi squadre sono quello che ti danno certezze e fiducia. In Champions non abbiamo mai sbagliato sul piano della prestazione, men che meno stasera: purtroppo ci èil gol e non è la prima volta.