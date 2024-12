Liberoquotidiano.it - Blasi (rete No ddl sicurezza): Manifestazione no ddl sicurezza, smascherare piano autoritario Meloni

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2024 “Un disegno secondo noi eversivo rispetto alle libertà democratiche del Paese”, il commento di Lucadel comitato No Ddl. Il comitato ha tenuto una conferenza stampa in piazza Montecitorio per presentare ladi Sabato 14 dicembre a Roma contro il Ddlche partirà alle 14.30 dal Verano per concludersi in piazza del Popolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev