Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo femminile Hochfilzen 2024. Località amica di Dorothea Wierer e delle tedesche

Leggi su Oasport.it

Ladeldicambia totalmente contesto. Dalle nevi della nordica Carelia, si passa a quelle dell’alpino Tirolo. Come di consueto, la tappa collocata nel cuore di dicembre va in scena a(Austria), unapiù avvezze a ospitare il massimo circuito.Il borgo austriaco, edificato non lontano dalla ben conosciuta Kitzbühel, è capace di garantire un anello innevato anche quando la natura, da “madre” si fa “matrigna” (ovvero propone un meteo sfavorevole all’organizzazione di appuntamenti agonistici). Cionondimeno, da queste parti si sono attrezzati per sbrogliare anche le matasse più complicate, facendo in modo di gareggiare sempre e comunque. Se la neve non c’è, la si va a prendere!Se ci riferiamo all’ambitoha organizzato un totale di 69 gare individuali di primo livello (11 quindici km, 30 sprint, 25 inseguimenti, 3 mass start) a cui ne vanno aggiunte 27 a squadre (26 staffette e 1 prova a pattuglie).