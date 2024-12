Thesocialpost.it - Bergamo, botte e insulti al compagno davanti ai figli: scatta il divieto di avvicinamento

Maltrattamenti e aggressioni nei confronti del, ancheaiminorenni, hanno portato i carabinieri di Dalmine, in provincia di, a eseguire un’ordinanza cautelare di allontanamento per una donna di 39 anni. Questa misura prevede ildialla vittima, ai luoghi che frequenta e undi dimora nel comune di Dalmine. In passato, l’uomo aveva chiesto più volte l’intervento dei militari per placare le liti e, in un’occasione, dopo un’aggressione, era stato costretto a ricevere cure mediche.Leggi anche: Erika Preti, la rabbia dei genitori: «In fila alle Poste con l’assassino di nostraa»La prima segnalazione risale ad aprile, quando l’uomo, dopo una serie di maltrattamenti e violenze domestiche, aveva denunciato la donna, alla presenza deiminorenni.