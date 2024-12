Assemblea dei soci | come anticipato c’è un aumento di capitale di 36 milioni che sarà rateizzato Zanetti resta almeno per due anni Per ora rimangono tutti i giocatori

Sport.quotidiano.net - Assemblea dei soci: come anticipato c’è un aumento di capitale di 3,6 milioni che sarà rateizzato. Zanetti resta almeno per due anni. Per ora rimangono tutti i giocatori

Leggi su Sport.quotidiano.net

straordinaria deirapidissima in casa della Virtus con l’didi circa 3e 600mila euro che è stato deliberato secondo le modalità previste. Ifaranno la loro parte nelle tre rate concordate: la prima scadrà a metà gennaio e la seconda a fine marzo, e all’orizzonte non ci sono cambio di equilibrio tra ilo di maggioranza e quello di minoranza. In altre parole il presidente Massimoal suo postoha confermato a, staff tecnico, dirigenti e altri amici della V nera anche martedì sera alla cena di Natale. La sua uscita avverrà solo dopo che la squadra avrà messo piede nel nuovo impianto della Fiera che deve essere costruito in Fiera. In sede di presentazione è stato comunicatol’opera doveva essere completata ad autunno del 2026, ma non è da escludere lo slittamento diun anno non essendo ancora partiti i cantieri.