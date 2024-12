Lanazione.it - 12 dicembre 1980, il ‘taccuino’ di Leonardo all’asta: battuto ogni record

Firenze, 122024 - Non un 'taccuino' qualunque quello diDa Vinci. Il Codex Leicester è tra i circa 30 testi scientifici che ci ha lasciato il genio, ma questo ha una particolarità: è l’unico in mani private.lo scrisse di suo pugno nel periodo durante il quale stava dipingendo Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'agnellino, con tanto di schizzi e disegni, nella tipica calligrafia a specchio. Dentro parla di astronomia, spiega perché nelle rocce delle montagne si trovano fossili, e ne parla centinaia di anni prima che venisse formulata la teoria della tettonica a placche, spiega il perché della luminosità della Luna, si interroga sul corso dei fiumi e studia il moto dell’acqua. Alcuni esperti ritengono che questo quaderno di appunti sia servito al genio anche per disegnare lo sfondo della Gioconda.