Una giornata di stop per Nador

Come previsto, il giudice sportivo ha squalificato per unache sabato al Mazza contro la Vis Pesaro ha rimediato la quinta ammonizione dall’inizio del campionato facendo scattare in automatico il turno di. Oltre al difensore togolese, la Spal non potrà contare su un altro squalificato. El Kaddouri infatti sconterà la secondadi squalifica domenica prossima allo stadio Barbetti: il centrocampista marocchino potrà tornare in campo soltanto venerdì 20 dicembre ad Ascoli nella prima gara del girone di ritorno, nonché ultima del 2024. Nel frattempo, la squadra di Dossena prosegue la preparazione in vista della trasferta di Gubbio con sedute mattutine al centro sportivo Fabbri. La società biancazzurra invece si è stretta attorno al consigliere d’amministrazione e partner Marcello Follano per la scomparsa del papà Generoso Follano.