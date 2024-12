Iodonna.it - Tra gli ospiti, una carrellata di star: Ed Sheeran, Johnny Depp, Elisa, Giorgia, Zucchero e Brian May dei Queen

Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda Andrea Bocelli 30 The Celebration, la prima di due serate speciali per celebrare la carriera del tenore toscano. Sarà un lungo excursus, dagli esordi al successo internazionale: tre decenni costellati di incontri importanti e collaborazioni proficue, in Italia e all’estero. Tanti glisul palco, tra cantanti e attori. Alla conduzione, Michelle Hunziker. Andrea Bocelli, una tavola di talenti: Ed, Laura Pausini e Tiziano Ferro cantano “Con te partirò” X Leggi anche › “Beautiful” arriva a Roma: sul set della soap anche Andrea Bocelli Andrea Bocelli 30 The Celebration su Canale 5: gliLa trasmissione è la registrazione dello spettacolo andato in scena al Teatro del Silenzio a Lajatico, in provincia di Pisa, lo scorso luglio.