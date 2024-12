Ilrestodelcarlino.it - Strada provinciale sp 108 chiusa: appello per la riapertura a Castelnovo Monti

Da quasi due mesi lasp 108 del Pianello () èal traffico per un movimento franoso che ha provocato la caduta di massi dalla parete dei gessi triassici (foto). Gli abitanti della zona hanno sperato, tolto quel poco di materiale franoso, nelladella. Al contrario, la Provincia, considerata la natura della roccia, ha affidato l’incarico ad un geologo per uno studio particolare per l’intervento. Va tutto bene però passano i mesi e larestacon gravi disagi della popolazione. Ad intervenire ieri, fra i tanti, sulla necessità didella, è il responsabile del sindacato Uil zona montana, Giovanni Riatti, che, a nome dei cittadini, rivolge unai sindaci dei tre comuni interessati (, Villa Minozzo e Ventasso) invitandoli ad intervenire sulla Provincia per sollecitare i lavori e ladella