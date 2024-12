Solo squallore Grande Fratello la confidenza di Javier e Mariavittoria su Helena fa infuriare il pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata deldel 9 dicembre è stata un momento particolarmente difficile perPrestes, che ha vissuto un forte sconforto durante la diretta e anche nelle ore successive. La modella brasiliana ha trovato un po’ di sollievo nel conforto diMartinez, con cui ha trascorso gran parte della giornata. Durante la notte,si è aperta completamente con lui, dichiarandogli di provare dei sentimenti profondi, e spiegandogli che se non fosse ricambiata, sarebbe stata costretta a prendere le distanze, poiché non riusciva a considerarloun amico.Tuttavia, il giorno seguente,Minghetti ha avvicinatoper chiedergli cosa fosse successo durante la conversazione con. Il pallavolista argentino ha confermato che la modella si era esposta, ma ha aggiunto che lui aveva subito messo le cose in chiaro, spiegandole che per lui c’eraun’amicizia.