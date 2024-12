Quotidiano.net - Siria: la caduta del regime di Assad apre la strada a un nuovo governo inclusivo

Leggi su Quotidiano.net

Un’impresa epocale, dove nemmeno l’espressione del generale De Gaulle, "vaste programme", rende l’Idea a sufficienza. Launa pagina nuova nella sua storia. Ladeldi, in appena 11 giorni, ha dato la stura a una comprensibile esplosione di gioia ed entusiasmo per il futuro. Di sicuro, per la prima volta dopo oltre 50 anni, laavrà la possibilità di avere unaperto e pienamente rappresentativo delle (tante) anime del Paese. Ammesso che ci si riesca a mettere d’accordo. L’uomo-simbolo delladel, Abu Mohammed al Jolani, se non ha lavato i panni in Arno, di sicuro ha dato una ripulita al look. Via l’abito religioso, quello che aveva quando era un seguace del capo dell’Isis, al-Baghdadi, una severa ridimensionata a quella barba, che ricordava troppo quella del suo idolo, Osama bin Laden, ma soprattutto unrapporto con l’Occidente, visto per molto tempo come il male assoluto (e da eliminare).