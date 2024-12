Quotidiano.net - Siria, 480 attacchi israeliani in due giorni. Al Jawlani: “Non entreremo in guerra”

Roma, 11 dicembre 2024 - Il mondo “non ha nulla da temere” dalla nuova. È il messaggio lanciato dal leader della rivoltana, Mohammed al, a capo del gruppo dissidente Hayat Tahrir al Sham (Hts). “La paura derivava dalla presenza del regime di Assad. Il Paese non è pronto per un'altrae non ci entrerà", ha detto, intervistato da Sky News. Sonodifficili per la. Dopo la presa del Paese, sono iniziate ore di fuoco: ieri Israele ha bombardato gli arsenali, per un totale di 480negli ultimi due. Ma il nuovo primo ministro ad interim, Mohammed al-Bashir promette “calma e stabilità”. E aggiunge: “Il governo di transizione avrà una durata di tre mesi”, fino al prossimo marzo. Ultime notizie in diretta An aerial photo shows the destroyed buildings at the Yarmouk camp for Palestinian refugees in southern Damascus on December 10, 2024.