Sport.quotidiano.net - Siena, terza sconfitta consecutiva al Franchi: Mister Magrini resta ottimista

Lacon la Fezzanese, laallo stadio, ha lasciato tanto amaro in bocca nel mondo bianconero. Un brutto inciampone, contro l’ultima della classe, che ha mostrato unfragile e incapace di reagire. La classifica dice adesso settimo posto, a un punto dai play off e a 10 dal Livorno capolista. Bianchi e compagni hanno ceduto il ruolo dell’antagonista al Grosseto che, alla luce delle sei vittorie consecutive centrate nelle ultime giornate, è volato prepotentemente al quarto posto, agganciando la Fulgens Foligno. Ma il campionato è ancora lungo e, perché ilgli dia un senso, è necessario che già da domenica, sul campo dell’Ostiamare (calcio di inizio alle 14,30), torni a vincere, ovvero segnare, compito che ha dimostrato di svolgere con estrema fatica, e magari non commettere ingenuità in fase difensiva.